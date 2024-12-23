Захар Павлович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Захар Павлович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 10
- Год рождения вычисленный
- 1853
- Родственная связь
- сын [3]
- Номер семьи
- 445(23)
- Номер в семье
- 9
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Федово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- раскольник
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 569об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 445(23)
01 | Васса Романовна: 87 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Игнатий Лаврентьевич: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Павел Лаврентьевич: 43 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Пелагея Терентьевна: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
05 | Селиверст Игнатьевич: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
06 | Дарья Филипповна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
07 | Иван Павлович: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
08 | Стефанида Павловна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
09 | Захар Павлович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
10 | Савва Павлович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
- Комментарий наборщика
- номер семьи по документу указан в скобках
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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