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Захар Павлович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Захар Павлович
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
сын [3]
Номер семьи
445(23)
Номер в семье
9
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Федово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 569об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 445(23)
01 | Васса Романовна: 87 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Игнатий Лаврентьевич: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Павел Лаврентьевич: 43 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Пелагея Терентьевна: 48 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
05 | Селиверст Игнатьевич: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
06 | Дарья Филипповна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
07 | Иван Павлович: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
08 | Стефанида Павловна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
09 | Захар Павлович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
10 | Савва Павлович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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