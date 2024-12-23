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Семен Саввич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Семен Саввич
Пол
муж
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1827
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
435(13)
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Тучино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 568об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 435(13)
01 | Григорий Саввич: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Матрона Никифоровна: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Ирина Григорьевна: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Григорий Григорьевич: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Александра Григорьевна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Семен Саввич: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
07 | Василий Саввич: 31 год | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
08 | Герасим Саввич: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
09 | Стефанида Саввична: 33 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
10 | Евдокия Саввична: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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