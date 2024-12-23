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Поликарп Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Поликарп Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
сын [8]
Номер семьи
434(12)
Номер в семье
11
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Тучино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 568об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 434(12)
01 | Григорий Ефимович: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Домна Кирьяновна: 52 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Евтихий Григорьевич: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Татьяна Григорьевна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Ксения Григорьевна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Анастасия Григорьевна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Афанасий Ефимович: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
08 | Иван Ефимович: 33 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
09 | Параскева Матвеевна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [8] |
10 | Иван Иванович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [8] |
11 | Поликарп Иванович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [8] |
12 | Мария Ивановна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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