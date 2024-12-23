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Василий Кирьянович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Василий Кирьянович
Пол
муж
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1813
Родственная связь
брат [2]
Номер семьи
431(9)
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Моньшино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 568
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 431(9)
01 | Иван Антонович: 70 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Феофилакт Кирьянович: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - |
03 | Параскева Матвеевна: 53 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Татьяна Феофилактовна: 26 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
05 | Парамон Феофилактович: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
06 | Никифор Феофилактович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
07 | Василий Кирьянович: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [2] |
08 | Елена Родионовна: 52 года | крестьянин государственных имуществ - жена [7] |
09 | Екатерина Васильевна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [7] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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