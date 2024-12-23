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Иван Ларионович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иван Ларионович
Пол
муж
Возраст (лет)
65
Год рождения вычисленный
1798
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
430(8)
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Моньшино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
раскольник
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 568
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 430(8)
01 | Григорий Ларионович: 63 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анастасия Евстигнеевна: 60 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Ларионович: 65 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
04 | Сергей Федорович: 33 года | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
05 | Мария Федоровна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - племянница [1] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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