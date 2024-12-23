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Матрона Егоровна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Матрона Егоровна
Пол
жен
Возраст (лет)
37
Год рождения вычисленный
1826
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
422(421)
Номер в семье
4
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина
Место приписки
д. Скрыпово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 567об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 422(421)
01 | Авраам Никифорович: 45 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - глава |
02 | Дарья Васильевна: 34 года | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - жена [1] |
03 | Семен Никифорович: 34 года | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - брат [1] |
04 | Матрона Егоровна: 37 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - жена [3] |
05 | Петр Семенович: 12 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - сын [3] |
06 | Андрей Семенович: 9 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - сын [3] |
07 | Анна Семеновна: 6 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - дочь [3] |
08 | Мария Васильевна: 65 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - мать [1] |
09 | Евдокия Никифоровна: 22 года | временно-обязанный крестьянин помещика Ивана Дмитриевича Метлина - дочь [8] |
Комментарий наборщика
номер семьи по документу указан в скобках
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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