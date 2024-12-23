Евдокия Прокопьевна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Евдокия Прокопьевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1860
- Родственная связь
- дочь [6]
- Номер семьи
- 412(411)
- Номер в семье
- 10
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова
- Место приписки
- д. Бор, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- нет
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 566об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 412(411)
01 | Федор Тимофеевич: 27 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - глава |
02 | Акулина Агафоновна: 25 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [1] |
03 | Антип Федорович: 5 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [1] |
04 | Петр Федорович: 3 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [1] |
05 | Матрона Тимофеевна: 27 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сестра [1] |
06 | Мария Ивановна: 44 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - |
07 | Яков Прокопьевич: 18 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [6] |
08 | Ирина Прокопьевна: 14 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [6] |
09 | Екатерина Прокопьевна: 11 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [6] |
10 | Евдокия Прокопьевна: 3 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [6] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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