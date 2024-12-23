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Корнилий Петрович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Корнилий Петрович
Пол
муж
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1858
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
411
Номер в семье
6
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова
Место приписки
д. Анитино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 566об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 411
01 | Петр Трифонович: 60 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - глава |
02 | Акулина Ивановна: 52 года | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - жена [1] |
03 | Татьяна Петровна: 31 год | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [1] |
04 | Агафия Петровна: 14 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - дочь [1] |
05 | Иван Петрович: 11 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [1] |
06 | Корнилий Петрович: 5 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Николая Александровича Яхонтова - сын [1] |
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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