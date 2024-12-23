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Васса Никитична

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Васса Никитична
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1848
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
406
Номер в семье
3
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской
Место приписки
д. Борок, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 566
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 406
01 | Никита Семенович: 40 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - глава |
02 | Параскева Алексеевна: 22 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - жена [1] |
03 | Васса Никитична: 15 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [1] |
04 | Мария Никитична: 11 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [1] |
05 | Мария (2) Никитична: 9 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [1] |
06 | Василий Семенович: 30 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - брат [1] |
07 | Евдокия Ивановна: 23 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - жена [6] |
08 | Ульяния Васильевна: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [6] |
09 | Евдокия Васильевна: 8 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [6] |
10 | Андрей Васильевич: 6 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [6] |
11 | Екатерина Васильевна: 5 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [6] |
12 | Роман Васильевич: 2 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [6] |
13 | Анна Спиридоновна: 57 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - мать [1] |
14 | Евдокия Семеновна: 16 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [13] |
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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