Евдокия Ивановна
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Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Евдокия Ивановна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 25
- Год рождения вычисленный
- 1838
- Родственная связь
- жена [3]
- Номер семьи
- 403
- Номер в семье
- 10
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской
- Место приписки
- д. Борок, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 565об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 403
01 | Сидор Васильевич: 62 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - глава |
02 | Андрей Сидорович: 34 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [1] |
03 | Иван Сидорович: 27 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [1] |
04 | Сысой Сидорович: 18 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [1] |
05 | Евдокия Матвеевна: 30 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - жена [2] |
06 | Фекла Андреевна: 11 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [2] |
07 | Мелания Андреевна: 8 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [2] |
08 | Феодосия Андреевна: 5 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [2] |
09 | Андрей Андреевич: 0 лет, 3 месяца | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [2] |
10 | Евдокия Ивановна: 25 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - жена [3] |
11 | Прокопий Иванович: 5 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сын [3] |
12 | Феврония Ивановна: 3 года | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [3] |
13 | Семен Васильевич: 60 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - брат [1] |
14 | Матрона Семеновна: 15 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - дочь [13] |
15 | Марфа Васильевна: 65 лет | временно-обязанный крестьянин помещицы Екатерины Александровны Политковской - сестра [1] |
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