Игнатий Михайлович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Игнатий Михайлович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 57
- Год рождения вычисленный
- 1806
- Родственная связь
- брат [1]
- Номер семьи
- 399
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского
- Место приписки
- д. Подберезно, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 565
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 399
01 | Андриан Михайлович: 57 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - глава |
02 | Игнатий Михайлович: 57 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - брат [1] |
03 | Марфа Павловна: 40 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - жена [2] |
04 | Давыд Игнатьевич: 23 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [2] |
05 | Алексей Игнатьевич: 3 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [2] |
06 | Анна Антоновна: 16 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - дочь [2] |
07 | Параскева Стефановна: 22 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - жена [4] |
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