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Игнатий Михайлович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Игнатий Михайлович
Пол
муж
Возраст (лет)
57
Год рождения вычисленный
1806
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
399
Номер в семье
2
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского
Место приписки
д. Подберезно, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 565
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 399
01 | Андриан Михайлович: 57 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - глава |
02 | Игнатий Михайлович: 57 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - брат [1] |
03 | Марфа Павловна: 40 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - жена [2] |
04 | Давыд Игнатьевич: 23 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [2] |
05 | Алексей Игнатьевич: 3 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [2] |
06 | Анна Антоновна: 16 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - дочь [2] |
07 | Параскева Стефановна: 22 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - жена [4] |
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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