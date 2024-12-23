Кирилл Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКирилл Васильевич

Кирилл Васильевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Кирилл Васильевич
Пол
муж
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
398
Номер в семье
4
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского
Место приписки
д. Подберезно, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 565
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 398
01 | Василий Иванович: 51 год | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - глава |
02 | Анна Егоровна: 51 год | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - жена [1] |
03 | Матвей Васильевич: 24 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [1] |
04 | Кирилл Васильевич: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сын [1] |
05 | Ирина Ивановна: 23 года | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - жена [3] |
06 | Акулина Ивановна: 39 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Михаила Михайловича Грушевского - сестра [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.