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Фекла Федоровна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Фекла Федоровна
Пол
жен
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1856
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
395
Номер в семье
6
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
Место приписки
д. Левково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 564об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 395
01 | Федор Егорович: 35 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Евдокия Архиповна: 34 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [1] |
03 | Ефимий Федорович: 17 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
04 | Стефанида Федоровна: 12 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
05 | Харитон Федорович: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
06 | Фекла Федоровна: 7 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
07 | Стефан Федорович: 4 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
08 | Семен Федорович: 1 год | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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