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Матрона Алексеевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Матрона Алексеевна
Пол
жен
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
жена [3]
Номер семьи
389
Номер в семье
6
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
Место приписки
д. Левково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 564об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 389
01 | Федор Андреевич: 46 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Гликерия Артемьевна: 43 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [1] |
03 | Власий Федорович: 18 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
04 | Прокофий Федорович: 14 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
05 | Мелания Федоровна: 2 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
06 | Матрона Алексеевна: 22 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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