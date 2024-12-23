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Никон Иванович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Никон Иванович
Пол
муж
Возраст (лет)
32
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
388
Номер в семье
3
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
Место приписки
д. Молостово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 564
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 388
01 | Иван Семенович: 65 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Евдокия Николаевна: 63 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [1] |
03 | Никон Иванович: 32 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
04 | Елизавета Ефимовна: 23 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [3] |
05 | Марина Никоновна: 5 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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