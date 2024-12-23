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Тихон Антонович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Тихон Антонович
Пол
муж
Возраст (лет)
57
Год рождения вычисленный
1806
Родственная связь
глава
Номер семьи
387
Номер в семье
1
Сословие
временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
Место приписки
д. Молостово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 564
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 387
01 | Тихон Антонович: 57 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Домника Хрисанфовна: 54 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [1] |
03 | Михаил Тихонович: 26 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
04 | Анна Тихоновна: 10 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
05 | Евдокия Михайловна: 20 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [3] |
06 | Петр Михайлович: 1 год | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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