Параскева Гавриловна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Параскева Гавриловна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 38
- Год рождения вычисленный
- 1825
- Родственная связь
- жена [1]
- Номер семьи
- 381
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова
- Место приписки
- д. Молостово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 563об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 381
01 | Авраам Сергеевич: 38 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - глава |
02 | Параскева Гавриловна: 38 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - жена [1] |
03 | Ефим Авраамович: 19 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
04 | Иван Авраамович: 15 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - сын [1] |
05 | Фекла Авраамовна: 12 лет | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
06 | АкулинаАвраамовна: 4 года | временно-обязанный крестьянин помещика Безобразова - дочь [1] |
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