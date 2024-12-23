Мелания Ивановна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Мелания Ивановна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Родственная связь
- дочь [1]
- Номер семьи
- 375
- Номер в семье
- 7
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Девонисово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- нет
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 563
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 375
01 | Иван Васильевич: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Варвара Гавриловна: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Иванович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Ксения Ивановна: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Надежда Ивановна: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Варфоломей Иванович: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Мелания Ивановна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
08 | Агрипина Ивановна: 5 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
09 | Федор Иванович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
10 | Александра Ивановна: 0 лет, 7 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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