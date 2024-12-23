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Агафия Леоновна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Агафия Леоновна
Пол
жен
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1818
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
372
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Девонисово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 563
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 372
01 | Андрей Михайлович: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Агафия Леоновна: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Стефан Игнатьевич: 21 год | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
04 | Пелагея Игнатьевна: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
05 | Галактион Игнатьевич: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
06 | Матрона Ивановна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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