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Евдокия Логиновна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдокия Логиновна
Пол
жен
Возраст (лет)
31
Год рождения вычисленный
1832
Родственная связь
жена [2]
Номер семьи
369
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Девонисово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 562об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 369
01 | Изот Сильвестрович: 82 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Николай Изотович: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Евдокия Логиновна: 31 год | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Екатерина Николаевна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
05 | Семен Николаевич: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
06 | Евдокия Николаевна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
07 | Александра Николаевна: 0 лет, 7 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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