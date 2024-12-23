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Григорий Семенович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Григорий Семенович
Пол
муж
Возраст (лет)
69
Год рождения вычисленный
1794
Родственная связь
глава
Номер семьи
363
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Девонисово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 562
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 363
01 | Григорий Семенович: 69 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Иван Елисеевич: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
03 | Петр Елисеевич: 22 года | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
04 | Дарья Елисеевна: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - племянница [1] |
05 | Анастасия Елисеевна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
06 | Илья Иванович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
Примечание: вдовец
Дополнительная информация в записи
вдовец
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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