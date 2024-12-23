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Евдокия Харлампиевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдокия Харлампиевна
Пол
жен
Возраст (лет)
84
Год рождения вычисленный
1779
Родственная связь
мать [1]
Номер семьи
358
Номер в семье
7
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лычинка, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 561об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 358
01 | Михаил Ефремович: 51 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Мавра Федоровна: 51 год | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Марфа Михайловна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Ефимий Михайлович: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Михаил Михайлович: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Агрипина Трофимовна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
07 | Евдокия Харлампиевна: 84 года | крестьянин государственных имуществ - мать [1] |
Примечание: вдова
Дополнительная информация в записи
вдова
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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