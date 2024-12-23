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Екатерина Васильевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Екатерина Васильевна
Пол
жен
Возраст (лет)
15
Год рождения вычисленный
1848
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
346
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Жаворонково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 560об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 346
01 | Евдокия Андреевна: 68 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Параскева Федоровна: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - |
03 | Анна Васильевна: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
04 | Екатерина Васильевна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
05 | Гликерия Васильевна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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