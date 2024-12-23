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Татьяна Матвеевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Татьяна Матвеевна
Пол
жен
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
дочь [7]
Номер семьи
345
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Жаворонково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 560об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 345
01 | Ксения Ивановна: 59 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Елена Емельяновна: 33 года | крестьянин государственных имуществ - невестка [1] |
03 | Дмитрий Иванович: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
04 | Агафия Ивановна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
05 | Васса Ивановна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
06 | Ефимий Иванович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
07 | Домника Николаевна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - |
08 | Татьяна Матвеевна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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