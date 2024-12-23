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Акулина Семеновна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Акулина Семеновна
Пол
жен
Возраст (лет)
9
Год рождения вычисленный
1854
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
339
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лаврово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 559об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 339
01 | Семен Тимофеевич: 34 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Фекла Яковлевна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Георгий Семенович: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Иван Семенович: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Акулина Семеновна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Агафия Семеновна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Андрей Семенович: 0 лет, 2 месяца | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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