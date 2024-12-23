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Ксения Михеевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Ксения Михеевна
Пол
жен
Возраст (лет)
45
Год рождения вычисленный
1818
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
333
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лаврово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 559
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 333
01 | Иван Дмитриевич: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ксения Михеевна: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Параскева Ивановна: 19 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Екатерина Ивановна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Андрей Иванович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Василий Иванович: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Федор Иванович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Петр Иванович: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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