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Василий Семенович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Василий Семенович
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1859
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
319
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Якимово, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 558
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 319
01 | Семен Иванович: 34 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ефимия Михайловна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Василий Семенович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Тимофей Иванович: 33 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
05 | Гавриил Иванович: 21 год | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
06 | Елена Изотовна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
07 | Дария Тимофеевна: 0 лет, 9 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
08 | Наталия Евстигнеевна: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - |
09 | Григорий Игнатьевич: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [8] |
10 | Дарья Ивановна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [9] |
11 | Ксения Богдановна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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