Василий Семенович
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Василий Семенович
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 4
- Год рождения вычисленный
- 1859
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 319
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Якимово, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- нет
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 558
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 319
01 | Семен Иванович: 34 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ефимия Михайловна: 30 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Василий Семенович: 4 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Тимофей Иванович: 33 года | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
05 | Гавриил Иванович: 21 год | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
06 | Елена Изотовна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
07 | Дария Тимофеевна: 0 лет, 9 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
08 | Наталия Евстигнеевна: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - |
09 | Григорий Игнатьевич: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [8] |
10 | Дарья Ивановна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [9] |
11 | Ксения Богдановна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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