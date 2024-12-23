Екатерина Васильевна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Екатерина Васильевна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 42
- Год рождения вычисленный
- 1821
- Номер семьи
- 309
- Номер в семье
- 10
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Макеево, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 557об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 309
01 | Ларион Малахиевич: 54 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Васса Яковлевна: 54 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Тихон Ларионович: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Анна Ларионовна: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Андрей Ларионович: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Параскева Захаровна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
07 | Ефимий Тихонович: 1 год | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
08 | Екатерина Тихоновна: 0 лет, 1 месяц | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
09 | Параскева Малахиевна: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
10 | Екатерина Васильевна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - |
11 | Ольга Семеновна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [10] |
12 | Васса Матвеевна: 44 года | крестьянин государственных имуществ - |
13 | Андрей Богданович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [12] |
14 | Дария Богдановна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [12] |
Примечание: вдова
- Дополнительная информация в записи
- вдова
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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