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Анна Дмитриевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анна Дмитриевна
Пол
жен
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1862
Родственная связь
дочь [3]
Номер семьи
299
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 556об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 299
01 | Кондратий Стефанович: 61 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Агрипина Гавриловна: 51 год | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Дмитрий Кондратьевич: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Параскева Симоновна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
05 | Анна Дмитриевна: 1 год | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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