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Анастасия Егоровна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анастасия Егоровна
Пол
жен
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
дочь [4]
Номер семьи
296
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 556об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 296
01 | Никита Васильевич: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Васильевна: 58 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Стефан Никитич: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Егор Никитич: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Домника Ивановна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
06 | Родион Стефанович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
07 | Дарья Ивановна: 27 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
08 | Анастасия Егоровна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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