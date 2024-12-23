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Михаил Петрович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Михаил Петрович
Пол
муж
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1824
Родственная связь
брат [1]
Номер семьи
293
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 556
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 293
01 | Андрей Петрович: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Григорьевна: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Михаил Петрович: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - брат [1] |
04 | Марфа Алексеевна: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
05 | Григорий Михайлович: 13 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
06 | Стефан Михайлович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [3] |
07 | Фекла Михайловна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
08 | Дарья Антиповна: 65 лет | крестьянин государственных имуществ - мать [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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