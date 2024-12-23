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Алексей

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Алексей
Пол
муж
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
292
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 556
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 292
01 | Ирина Данииловна: 41 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Матрона : 24 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Алексей: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Марфа: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Дмитрий Иванович: 56 лет | крестьянин государственных имуществ - деверь [1] |
06 | Анна Васильевна: 66 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Ефимия Тимофеевна: 52 года | крестьянин государственных имуществ - тетя [1] |
08 | Мария Богдановна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [7] |
09 | Иван Богданович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [7] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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