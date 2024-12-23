Ирина Данииловна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Ирина Данииловна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 41
- Год рождения вычисленный
- 1822
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 292
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 556
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 292
01 | Ирина Данииловна: 41 год | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Матрона : 24 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Алексей: 22 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Марфа: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Дмитрий Иванович: 56 лет | крестьянин государственных имуществ - деверь [1] |
06 | Анна Васильевна: 66 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Ефимия Тимофеевна: 52 года | крестьянин государственных имуществ - тетя [1] |
08 | Мария Богдановна: 32 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [7] |
09 | Иван Богданович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [7] |
Примечание: вдова
- Дополнительная информация в записи
- вдова
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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