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Татьяна Павловна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Татьяна Павловна
Пол
жен
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1857
Родственная связь
дочь [2]
Номер семьи
290
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 556
Полная запись переписи
#Н/Д
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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