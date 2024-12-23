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Яков Матвеевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Яков Матвеевич
Пол
муж
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1834
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
289
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 555об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 289
01 | Матвей Васильевич: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Яков Матвеевич: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Мария Матвеевна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Петр Иматвеевич: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Мария Николаевна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
06 | Матрона Яковлевна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
07 | Иван Яковлевич: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
08 | Петр Яковлевич: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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