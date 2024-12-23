Яков Матвеевич
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Яков Матвеевич
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 29
- Год рождения вычисленный
- 1834
- Родственная связь
- сын [1]
- Номер семьи
- 289
- Номер в семье
- 2
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- был
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 555об
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 289
01 | Матвей Васильевич: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Яков Матвеевич: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Мария Матвеевна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Петр Иматвеевич: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Мария Николаевна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
06 | Матрона Яковлевна: 9 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
07 | Иван Яковлевич: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
08 | Петр Яковлевич: 3 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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