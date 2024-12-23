Стефанида Мироновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтефанида Мироновна

Стефанида Мироновна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Стефанида Мироновна
Пол
жен
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1830
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
285
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Заборовье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 555
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 285
01 | Федор Игнатьевич: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Стефанида Мироновна: 33 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Татьяна Игнатьевна: 39 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
04 | Федор Тимофеевич: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - зять [1] |
05 | Анастасия Федоровна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [4] |
06 | Иван Федорович: 0 лет, 6 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.