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Иван (2) Федорович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иван (2) Федорович
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1861
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
268
Номер в семье
8
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Запоженье, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
нет
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 553об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 268
01 | Параскева Марковна: 66 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Федор Афанасьевич: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - зять [1] |
03 | Анастасия Ивановна: 43 года | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
04 | Иван Федорович: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
05 | Мария Федоровна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
06 | Никита Федорович: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
07 | Анна Федоровна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
08 | Иван (2) Федорович: 2 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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