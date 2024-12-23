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Анастасия Петровна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анастасия Петровна
Пол
жен
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1839
Родственная связь
жена [1]
Номер семьи
263
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Раково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 553
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 263
01 | Михаил Иванович: 23 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анастасия Петровна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Варвара Михайловна: 2 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Анастасия Ивановна: 25 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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