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Евдокия Васильевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Евдокия Васильевна
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
256
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Раково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 552об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 256
01 | Василий Григорьевич: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Дарья Устиновна: 42 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Антоний Васильевич: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Ефим Васильевич: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
05 | Яков Васильевич: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Евдокия Васильевна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
07 | Харитина Васильевна: 7 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
08 | Екатерина Григорьевна: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
09 | София Богдановна: 14 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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