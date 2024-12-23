Евдокия Петровна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Евдокия Петровна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 6
- Год рождения вычисленный
- 1857
- Родственная связь
- дочь [3]
- Номер семьи
- 240
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Куритково, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- нет
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 551
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 240
01 | Кондратий Зиновьевич: 72 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ефрем Кондратьевич: 53 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Петр Кондратьевич: 34 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Иустиния Яковлевна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
05 | Домника Стефановна: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
06 | Татьяна Петровна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
07 | Фекла Петровна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
08 | Евдокия Петровна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
09 | Никифор Кондратьевич: 44 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
10 | Евдокия Евтихиевна: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [9] |
11 | Марк Ефремович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
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