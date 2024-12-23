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Кондратий Зиновьевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Кондратий Зиновьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
72
Год рождения вычисленный
1791
Родственная связь
глава
Номер семьи
240
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Куритково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 551
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 240
01 | Кондратий Зиновьевич: 72 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ефрем Кондратьевич: 53 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
03 | Петр Кондратьевич: 34 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Иустиния Яковлевна: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [2] |
05 | Домника Стефановна: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
06 | Татьяна Петровна: 11 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
07 | Фекла Петровна: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
08 | Евдокия Петровна: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
09 | Никифор Кондратьевич: 44 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
10 | Евдокия Евтихиевна: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [9] |
11 | Марк Ефремович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
Примечание: вдовец
Дополнительная информация в записи
вдовец
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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