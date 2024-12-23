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Дмитрий Саввич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Дмитрий Саввич
Пол
муж
Возраст (лет)
35
Год рождения вычисленный
1828
Родственная связь
племянник [1]
Номер семьи
239
Номер в семье
13
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Куритково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 551
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 239
01 | Иларион Тимофеевич: 65 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анна Кондратьевна: 45 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Филимон Ларионович: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Акулина Ларионовна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Сергей Ларионович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
06 | Гавриил Ларионович: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
07 | Яков Ларионович: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
08 | Марина Ларионовна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
09 | Екатерина Ларионовна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
10 | Васса Ларионовна: 4 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
11 | Васса Терентьевна: 21 год | крестьянин государственных имуществ - жена [3] |
12 | Агафия Тимофеевна: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
13 | Дмитрий Саввич: 35 лет | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
14 | Мария Антиповна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - жена [13] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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