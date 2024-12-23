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Феодосия Богдановна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Феодосия Богдановна
Пол
жен
Возраст (лет)
34
Год рождения вычисленный
1829
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
237
Номер в семье
2
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Куритково, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 550об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 237
01 | Климонт Фомич: 62 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Феодосия Богдановна: 34 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
03 | Марина Фоминична: 54 года | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
04 | Агафия Тимофеевна: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - племянница [1] |
05 | Агафия Григорьевна: 36 лет | крестьянин государственных имуществ - племянница [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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