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Андрей Михайлович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Андрей Михайлович
Пол
муж
Возраст (лет)
23
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
сын [2]
Номер семьи
224
Номер в семье
5
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Моньшино, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 549об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 224
01 | Григорий Маркович: 62 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Елена Семеновна: 65 лет | крестьянин государственных имуществ - |
03 | Ксения Михайловна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
04 | Надежда Михайловна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
05 | Андрей Михайлович: 23 года | крестьянин государственных имуществ - сын [2] |
06 | Анна Федоровна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
07 | Екатерина Андреевна: 0 лет, 11 месяцев | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
08 | Ефимия Ефимовна: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - |
09 | Яков Богданович: 6 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [8] |
10 | Васса Николаевна: 59 лет | крестьянин государственных имуществ - |
11 | Василий Яковлевич: 16 лет | крестьянин государственных имуществ - внук [10] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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