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Мария Георгиевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Мария Георгиевна
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1853
Родственная связь
дочь [5]
Номер семьи
214
Номер в семье
10
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
в отлучке
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 549
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 214
01 | Петр Яковлевич: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Феодосия Ивановна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Феодосия Тимофеевна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [2] |
04 | Татьяна Игнатьевна: 69 лет | крестьянин государственных имуществ - |
05 | Георгий Иванович: 49 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [4] |
06 | Евдокия Ивановна: 37 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [4] |
07 | Елизавета Назаровна: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [5] |
08 | Михаил Георгиевич: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [5] |
09 | Любовь Георгиевна: 12 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
10 | Мария Георгиевна: 10 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [5] |
11 | Александр Федорович: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - |
12 | Анна Ивановна: 31 год | крестьянин государственных имуществ - жена [11] |
Примечание: из цыган
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из цыган
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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