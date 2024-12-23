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Иван Богданович

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Иван Богданович
Пол
муж
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1834
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
213
Номер в семье
3
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 548об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 213
01 | Прокопий: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Ефимия Саввична: 52 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Иван Богданович: 29 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
Примечание: приемный сын
Дополнительная информация в записи
приемный сын
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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