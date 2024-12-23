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Петр (2) Прокопьевич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Петр (2) Прокопьевич
Пол
муж
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1855
Родственная связь
сын [1]
Номер семьи
211
Номер в семье
6
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 548об
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 211
01 | Прокопий Никитич: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Васильевна: 46 лет | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Петр Прокопьевич: 24 года | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Гликерия Прокопьевна: 22 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Стефанида Прокопьевна: 20 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
06 | Петр (2) Прокопьевич: 8 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
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Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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