Матрона Евдокимовна
Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
- ФИО
- Матрона Евдокимовна
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 40
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Родственная связь
- сестра [6]
- Номер семьи
- 204
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- крестьянин государственных имуществ
- Место приписки
- д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
- Дата переписи
- 1863
- Губерния
- Псковская
- Уезд
- Псковский
- Место
- д. Великие Пустыни
- Место события
- д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
- Был у исповеди или отсутствовал
- не была
- Архивный код
- ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 548
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 204
01 | Лаврентий Григорьевич: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Яковлевна: 54 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Параскева Лаврентьевна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Анастасия Лаврентьевна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Мария Богдановна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
06 | Иван Евдокимович: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
07 | Устиния Евдокимовна: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [6] |
08 | Матрона Евдокимовна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [6] |
09 | Елена Богдановна: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
10 | Стефан Богданович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [7] |
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- Индексация данных проведена Наталией Цветковой
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