Анастасия Лаврентьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАнастасия Лаврентьевна

Анастасия Лаврентьевна

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Анастасия Лаврентьевна
Пол
жен
Возраст (лет)
24
Год рождения вычисленный
1839
Родственная связь
дочь [1]
Номер семьи
204
Номер в семье
4
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
не была
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 548
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 204
01 | Лаврентий Григорьевич: 55 лет | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Евдокия Яковлевна: 54 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Параскева Лаврентьевна: 38 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
04 | Анастасия Лаврентьевна: 24 года | крестьянин государственных имуществ - дочь [1] |
05 | Мария Богдановна: 15 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [3] |
06 | Иван Евдокимович: 47 лет | крестьянин государственных имуществ - племянник [1] |
07 | Устиния Евдокимовна: 50 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [6] |
08 | Матрона Евдокимовна: 40 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [6] |
09 | Елена Богдановна: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - дочь [8] |
10 | Стефан Богданович: 18 лет | крестьянин государственных имуществ - сын [7] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.