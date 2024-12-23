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Герасим Ильич

Из справочника
Исповедная Роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
ФИО
Герасим Ильич
Пол
муж
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
глава
Номер семьи
202
Номер в семье
1
Сословие
крестьянин государственных имуществ
Место приписки
д. Лютые Болоты, Псковский у., Псковская губ.
Дата переписи
1863
Губерния
Псковская
Уезд
Псковский
Место
д. Великие Пустыни
Место события
д. Великие Пустыни, Псковский у., Псковская губ.
Был у исповеди или отсутствовал
был
Архивный код
ГАПО (Псков): ф.39, оп.1, д.3975, лист: 548
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная роспись Великопустынского погоста Псковской губернии за 1863 год
Номер семьи: 202
01 | Герасим Ильич: 22 года | крестьянин государственных имуществ - глава |
02 | Анна Тихоновна: 23 года | крестьянин государственных имуществ - жена [1] |
03 | Семен Герасимович: 0 лет, 5 месяцев | крестьянин государственных имуществ - сын [1] |
04 | Матрона Ильинична: 28 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
05 | Александра Ильинична: 17 лет | крестьянин государственных имуществ - сестра [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Наталией Цветковой

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